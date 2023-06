"7 borghi per 7 chilometri", escursione per i borghi e i castelli nella parte nord di Marsciano - Tuttoggi.info

I borghi sono Spina, Sant’Apollinare, Mercatello, Monte Vibiano Nuovo, Monte Vibiano Vecchio, Compignano e Cerqueto.

È alle ore 08.00 di domenica 2 luglio, a Spina, in piazza dello Statuto a ridosso del castello, l’appuntamento per partire alla scoperta di un territorio, nella parte nord del comune di Marsciano, particolarmente suggestivo con i suoi paesaggi collinari, i suoi borghi e i suoi castelli. 7 borghi in 7 km è il nome di questa iniziativa promossa dal Comune di Marsciano, in collaborazione con le associazioni del territorio, nell’ambito del progetto Media Valle TOUR finanziato dal bando Umbria Aperta, a valere su risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che ha visto la partecipazione dei Comuni della Media Valle del Tevere con Todi capofila.

I 7 borghi che saranno toccati dall’iniziativa sono Spina, Sant’Apollinare, Mercatello, Monte Vibiano Nuovo, Monte Vibiano Vecchio, Compignano e Cerqueto. Tra le ore 08.30 e le 12.00 sono in programma escursioni indipendenti che chi vorrà potrà fare con una bicicletta elettrica da prenotare gratuitamente contattando l’associazione Fiab Marsciano al numero 3478300025.

Ad iscriversi all’evento sono inviati anche fotografi, acquerellisti e sketchers che potranno prendere parte ad un tour gratuito in auto, a loro riservato, alla scoperta di luoghi solitamente non accessibili. Tra questi ci sono le rovine di Monte Vergnano, il castello di Montelagello, la vigna storica di Castello Monte Vibiano, la villa Cesari Tiberi e la Fonte del Berrettino.

Tra le 12.00 e le 13.00 il programma prosegue con una visita guidata del castello di Spina con la partecipazione dei bambini della scuola primaria. Quindi a tutti gli iscritti all’evento sarà offerto dalla locale Pro-loco un pranzo gratuito presso i giardini della frazione. Alle 15.30, in via Roma all’interno delle mura castellane, inizia un incontro con gli artisti intervenuti all’evento e sarà possibile visitare una mostra di foto e dipinti che raffigurano i paesaggi teatro di questa iniziativa. Alle 18.00 momento conclusivo con un aperitivo e una performance musicale della Filarmonica Giuseppe Verdi di Spina.

“È una occasione unica – sottolinea il vicesindaco di Marsciano Andrea Pilati – per vivere una giornata all’insegna delle bellezze paesaggistiche e architettoniche dell’Umbria, della sua cultura, della sua storia e della tradizione enogastronomica. Un invito a scoprire anche l’accoglienza di cui questo territorio è capace. Voglio quindi ringraziare le tante associazioni senza le quali questa manifestazione non sarebbe stata possibile. Un impegno corale che speriamo possa essere premiato da una grande partecipazione di cittadini e turisti”.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 3478300025 – 3495066859 – fiabmarsciano@gmail.com