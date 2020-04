25 aprile a Bevagna, Falsacappa: "Grande intensità"

Ha posto da sola la corona commemorativa sul monumento ai Caduti il sindaco di Bevagna Annarita Falsacappa, nel giorno che vuole festeggiare la Liberazione dal nazifascismo. “Il 25 Aprile non può mancare un doveroso e sentito omaggio a chi ha combattuto e sacrificato la propria vita, ai tanti giovani che hanno permesso la rinascita dell’Italia“.

“Un insolito silenzio”

“Oggi il Presidente Mattarella si è recato da solo all’Altare della Patria. Così in ogni comune la delegazione non era al completo per questioni di sicurezza sanitaria, tuttavia abbiamo onorato la memoria dei nostri caduti per la libertà, per la democrazia, in modo diverso ma ugualmente intenso, avvolti da un silenzio insolito, in un momento di raccoglimento abbiamo onorato tutti i nostri eroi, tutti i combattenti, i soldati e anche le tante vittime di altri Paesi venute a morire per la libertà dell’Italia.

“E per la libertà voglio che il mare/non abbia fine e che l’aprile sia/per tutti quella grande primavera/ che noi vedemmo uscendo sulla via/ con la falcata sempre più leggera,/ correndo senza peso alla parola/ dell’uomo solo che non è più solo:/Italia,patria senza monumento, vita che vive, spazio, luce, vento” A.Gatto”.