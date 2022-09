Esercito, 3 Cittadinanze Onorarie al Rgt Granatieri di Sardegna - Tuttoggi

Esercito, la Cittadinanza onorario di Spoleto al 2° Rgt Granatieri

giovedì 22 settembre il Consiglio comunale ha ritenuto meritevole di approvazione la mozione presentata dai consiglieri Gianmarco Profili e Alessandra Dottarelli (Alleanza civica), votando all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria quale “riconoscimento del lavoro svolto e l’impegno quotidiano a difesa della legalità e della sicurezza della popolazione nel quotidiano e in particolari situazioni di emergenza”.

Il 2° Reggimento Granatieri di Sardegna ha infatti operato nelle fasi iniziali e nel successivo processo di normalizzazione e assistenza alla popolazione sia in occasione dell’emergenza legata al sisma del 1997 e del 2016 che ha colpito l’Umbria, sia durante l’emergenza sanitaria causata dal virus Sars Cov2, collaborando in sinergia con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Il Reggimento ha inoltre fornito contributi significativi nella lotta al terrorismo e nella difesa della legalità collaborando all’Operazione Strade Sicure.

I lavori della massima assemblea cittadina per la verità non sono scivolati via proprio come l’olio, con certe intemperanze dell’Amministrazione di Andrea Sisti che avrebbero preferito rimandare il riconoscimento. Tanto da chiedere una sospensione dei lavori. Certo è che quando Alleanza civica ha alzato il tono, la maggioranza di centrosinistra di è allineata e ha preferito votare all’unanimità la proposta. Immediatamente comunicata (no sia mai perdere l’occasione di fare bella figura) dal vertice politico comunale allo Stato Maggiore Esercito.

Cittadinanza Onoraria di Sellano, Scheggino a breve

Per la verità un certo ritardo di Spoleto ha consentito alla amministrazione di Sellano, governata dal sindaco Attilio Gubbiotti, di arrivare con una settimana di anticipo. Il piccolo comune della Valle del fiume Tigi, 965 anime in tutto, già da 10 gorni ha approvato la cittadinanza onoraria in segno di stima, affetto e riconoscimento ai Granatieri che qui ebbero modo di mettere in luce le proprie doti operative e uane già all’indomani del devastante terremoto del 1997.

Ma non è l’unico Municipio della Valnerina. Anche l’Amministrazione di Scheggino del sindaco Fabio Dettori, da sempre vicino alle donne e agli uomini delle Forze Armate (qui è presente l’unico monumento dedicato al Milite Ignoto inaugurato la sorsa primavera), ha calendarizzato i lavori per il riconoscimento della Cittadinanza onoraria al 2° Reggimento Granatieri di Sardegna

Cambio Comandante Battaglione, lascia Pagliaroli, arriva Bizzarri

Intanto ieri, nel corso di una sobria cerimonia, il Tenente Colonnello Andrea Pagliaroli ha lasciato il Comando del Battaglione “Cengio” al Tenente Colonnello Matteo Bizzarri, chiamato a sostenere le attività del Reggimento retto dal Colonnello Pier Giorgio Giordano.

(Car.Cer.)

© Riproduzione riservata