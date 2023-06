2 Giugno a Terni, premiati i nuovi Cavalieri e Ufficiali della Repubblica - Tuttoggi.info

Festa della Repubblica, a Terni celebrazioni con il prefetto Bruno, la presidente della Provincia Pernazza ed il sindaco Bandecchi

Si è celebrata a Terni, questa mattina, la Festa della Repubblica, per ricordare l’esito del referendum costituzionale con il quale, nel 1946, la volontà popolare sancì la nascita della Repubblica Italiana. Quest’anno, peraltro, ricorrono anche 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Carta fondamentale che garantisce la libertà e definisce i diritti e doveri dei cittadini.

La celebrazione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica a Terni è iniziata a Piazza Briccialdi dove è stato effettuato l’alzabandiera e sono state deposte le corone d’alloro presso il Monumento ai caduti. Accanto al prefetto di Terni Giovanni Bruno, presenti anche il neo sindaco, Stefano Bandecchi, e la presidente della Provincia, Laura Pernazza, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e dei vari comuni del territorio provinciale.

La cerimonia è proseguita a piazza Cornelio Tacito, dove il prefetto ha passato in rassegna il Picchetto, le Rappresentanze, i Labari e i Gonfaloni. La Banda sinfonica del Conservatorio Statale di Musica “Giulio Briccialdi” ha poi eseguito “L’Inno di Mameli” e, contestualmente, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Terni hanno calato la bandiera italiana sulla facciata del Palazzo del Governo.

È seguita la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” alla presenza dei Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti.

2 Giugno, le onorificenze consegnate a Terni

Cavalieri dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Dott. Massimo BRACACCIA, residente ad Orvieto Sig. Gianluca CECCHI residente a Terni Sig. Rolando CHERUBINI residente a Parrano Dott.ssa Dominga COTARELLA residente ad Orvieto Sig. Massimo FILIPPI, residente ad Orvieto Dott.ssa Michela GIOVANNELLI, residente a Terni Col. dott. Andrea GIRELLA, residente ad Orvieto Dott. Gianni MANCINELLI, residente a Terni Sig.ra Maria Rosaria NOTARFONSO, residente a Terni Luogotenente C.S. Paolo PETTINE, residente a Terni Ten. Col. Alessandro PITTONI, residente a Terni Dott.ssa Anna Cecilia STELLA, residente a Terni Luogotenente C.S. dott. Antonio TALOTTI, residente a Terni Sig. Fabio VULPIANI, residente a Terni

Ufficiali dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Ten. Col. Dott. Matteo BRANCHINELLI, residente a Terni Primo Luogotenente Fabio GIGLI, residente a Stroncone Ten. Carlo SIVOCCIA, residente ad Orvieto

Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Gen. Sq. Dott. Giorgio BALDACCI, residente ad Amelia

Premiati anche due studenti

La cerimonia è proseguita con la premiazione delle miglior tesi di laurea realizzate da studenti laureati in ingegneria industriale presso la sede di Terni dell’Università di Perugia, vincitori del concorso bandito dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni e da Confindustria Umbria. Il premio per la laurea triennale è andato alla dottoressa Simona Valentini, mentre quello per la laurea magistrale al dottor Luca Marchegiani.

A Corso Tacito, sono stati esposti alcuni mezzi di Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Croce Rossa. Per l’occasione, è stata prevista anche la possibilità di visitare, nel pomeriggio odierno, la “Raccolta Tecnica delle Armi” presso il Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni (previa prenotazione).