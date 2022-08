Abbigliamento militare online: lo shop adatto a ogni esigenza - Tuttoggi

Affidarsi a mercatini dell’usato o a privati non è consigliabile, per essere certi di acquistare prodotti di qualità occorre rivolgersi ad uno shop specializzato nella fornitura di equipaggiamento militare. Trovare un rivenditore affidabile non è semplice, ed avere anfibi, divise, borsoni e zaini lisi e consumati è un rischio da non correre. Per praticare le suddette attività abbigliamento e accessori devono essere resistenti.

Militaria, shop militare online di qualità

Militaria è uno shop specializzato nella fornitura di articoli militari dal 1980. Il negozio fisico si trova in provincia di Ancona e nasce con la missione di diffondere la praticità e la cultura militare a tutti gli appassionati del genere. Lo shop fornisce la polizia di stato, la guardia di finanza, la polizia di stato e caserme varie. Collabora inoltre con studi cinematografici e teatri.

Nel 1996 Militaria ha acquistato un dominio per permettere ai propri clienti di acquistare articoli di abbigliamento militare online usato ma selezionato con cura prima di essere messo in vendita.

Un eccellente team formato da personale preparato da militari esperti potrà suggerirti con professionalità tutto ciò di cui hai bisogno. La passione per l’equipaggiamento militare fa sì che lo shop ha fatto dell’efficienza nelle spedizioni un valore fondante. Le consegne sono puntuali, ed ogni articolo viene controllato con cura prima di essere spedito. Il reso della merce è sempre gratuito.

Ridurre l’impatto ambientale con l’abbigliamento militare online

Altro valore dello shop è il rispetto per il nostro pianeta. L’abbigliamento militare, dalle mimetiche alle camicie ai pantaloni utilizzati dagli eserciti è spesso quasi nuovo. Militaria acquista direttamente dalla fonte per evitare che i capi siano destinati al macero. La possibilità di riutilizzo è una parola chiave in campo ambientale. Gli articoli militari ritirati sono in ottimo stato e oltre a ciò i materiali utilizzati sono molto resistenti. Anche il packaging è effettuato con giornali che diversamente andrebbero sottoposti a macerazione.

Vediamo insieme quali esigenze puoi soddisfare con i prodotti di Militaria. Lo shop è specializzato nel fornire materiale per reparti militari operanti, ha tutto ciò che serve per le attività outdoor, per il softair e per il reenactment.

Abbigliamento militare on line per attività Outdoor

Con il termine attività outdoor ci riferiamo a tutte le discipline sportive che si praticano a contatto con la natura e che necessitano di accessori indispensabili e tattici. L’accessorio per eccellenza di chi ama la natura è lo zaino, il compagno di viaggio per eccellenza per qualsiasi sportivo.

Lo zaino ha un fascino senza tempo, poiché è simbolo di esplorazione e libertà, di sfida e conquista.

La praticità degli zaini militari è differente dagli zaini classici perché sono nati per rispondere alle esigenze dei militari. Il peso, le dimensioni, l’impermeabilità, la resistenza e la distribuzione degli spazi interni lo rendono un prodotto irrinunciabile per praticare qualsiasi sport a contatto con la natura. Militaria ha una vasta gamma di zaini tattici che possono contenere tutti gli accessori indispensabili per l’outdoor.

Kit di sopravvivenza, borracce, coltelli, torce, bussole e binocoli sono l’equipaggiamento base per trekking e arrampicate e su Militaria trovi di tutto. Oltre agli accessori troverai T-shirt, felpe, pantaloni e maglioni perfetti per esplorare la natura con un abbigliamento funzionale.

Softair e Reenactment

Militaria inoltre, è il paradiso per chi pratica softair. Il softair, il termine in inglese significa aria compressa, è una disciplina conosciuta in Italia con il nome di tiro tattico sportivo. E’ un gioco di squadra che simula le azioni militari. Per praticare questa disciplina occorre dotarsi di armi giocattolo ad aria compressa e vestirsi con tute mimetiche. Pistole da softair e spray al peperoncino sono accessori per giocare alla guerra. Non dimentichiamo che la guerra non è un gioco ma il softair sì. Per fare un esempio, utilizzare lo spray al peperoncino in luoghi impropri è punito dalla legge.

Per mimetizzarsi, sia di giorno che di notte, giocando a softair nei parchi, Militaria ha le uniformi militari di tutti gli eserciti, diverse sia per foggia che per colore.

Chi ama le rievocazioni storiche, in particolare il reenacting su Militaria trova tutto il necessario per riportare la rappresentazione di una battaglia realmente accaduta.