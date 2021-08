Zverev-Rublev la finale a Cincinnati - Tuttoggi

CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sarà Alexander Zverev a contendere ad Andrej Rublev il “Western & Southern Open”, sesto Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 3.028.140 dollari, in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Il tedesco, campione olimpico a Tokyo, si è imposto al termine di un match equilibratissimo sul greco Stefanos Tsitsipas: 6-4, 3-6, 7-6 (4) il punteggio in favore di Zverev, che adesso sfiderà il russo Rublev (che ha sconfitto il connazionale Medvedev nell’altra semifinale per 2-6, 6-3, 6-3) nel match che deciderà il vincitore del torneo.

(ITALPRESS).