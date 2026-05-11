Zuppi "Dallo sport messaggio di unità. Ascoltare appelli del Papa per la pace" - Tuttoggi.info





BOLOGNA (ITALPRESS) – “Lo sport crea un grande alfabeto comune capace di far sentire che siamo tutti nella stessa squadra.

Speriamo che gli inviti di Papa Leone per la pace siano accolti, accompagnati e sostenuti”. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei, a margine dell’incontro “Allenare la speranza” a Bologna, moderato dal giornalista e presidente della Lega Pro Matteo Marani.

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