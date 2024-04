Zuccarini apre la campagna elettorale: nuova sede Lega

Grande evento con i vertici del Carroccio per lanciare la campagna elettorale del sindaco uscente Zuccarini. Ci sarà anche la Tesei.

La campagna elettorale di Stefano Zuccarini per il bis parte dall’inaugurazione della sede della Lega. L’appuntamento per il taglio del nastro della sede di via XX settembre è per sabato 6 aprile alle 18.30. Saranno presenti, oltre al sindaco Stefano Zuccarini, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il segretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, il deputato Virginio Caparvi, membro della Commissione Lavoro alla Camera, il segretario provinciale Lega Perugia, Francesco Cenciarini, assessori e consiglieri regionali della Lega Umbria. Coordina gli interventi il responsabile di sezione, Riccardo Polli.

Marchetti: “Sede come ritrovo e punto di ascolto”

“Foligno è una delle prime città umbre ad aver dato fiducia alla Lega nel 2018 e, dopo i risultati ottenuti grazie al lavoro del sindaco Stefano Zuccarini, dei nostri assessori e consiglieri comunali, abbiamo dimostrato sul campo di averla meritata – dichiara il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti – inaugurare una nostra sede a Foligno è un’ulteriore testimonianza di quanto il nostro movimento sia e voglia rimanere vicino a questo territorio. La Lega nasce tra la gente ed è dal confronto con i cittadini che prende ispirazione per progettare e realizzare obiettivi concreti a vantaggio della comunità. La sede di Foligno non sarà solo punto di ritrovo per i militanti della Lega, che in questi cinque anni hanno lavorato con abnegazione e serietà a sostegno dell’amministrazione, ma sarà anche luogo di ascolto e confronto con chiunque voglia partecipare attivamente per proseguire il tanto fatto in questi primi cinque anni di amministrazione a trazione Lega. Sono particolarmente legato a questa sezione dato che tra i primi incarichi che mi sono stati affidati all’interno del partito c’è stata proprio la mia nomina a Commissario della Lega a Foligno nel 2014 – conclude Marchetti – avere un nostro presidio sul territorio sarà un’importante spinta propulsiva per organizzare il lavoro che ci aspetta nei prossimi anni”.

Gli obiettivi: Lega oltre la media nazionale

Foligno, insieme a Marsciano, presentano la ricandidatura del sindaco uscente della Lega e il Carroccio punterà molto a difendere queste due roccaforti. Il trend nazionale del partito di Salvini vede difficili da raggiungere le vette percentuali di cinque anni fa, ma di certo l’obiettivo è andare oltre la media nazionale, puntando a valorizzare il rapporto stretto con la Regione e i progetti che questa interlocuzione ha messo in cantiere per la città. Tra i punti di forza, dalle parti del Carroccio, si cita l’Elisoccorso, gli investimenti sull’ospedale e sulle infrastrutture.