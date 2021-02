Zona rossa, Tsa chiude le riciclerie comunali - Tuttoggi

Chiuse le Riciclerie di Castiglione del Lago, di Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno e Piegaro

In base alle ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID nei comuni della provincia di Perugia disposte dalla Regione Umbria con Ordinanza n.14 del 6/2/2021, TSA in accordo con AURI ha disposto la chiusura delle Riciclerie Comunali a partire dall’8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nei comuni definiti zona rossa.

Pertanto, da oggi 8 febbraio le Riciclerie di Castiglione del Lago (Stazione), di Città della Pieve (Canale, Moiano), Corciano (Ellera, Mantignana), Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno (Le Pedate) e Piegaro (Pietrafitta) resteranno chiusi.