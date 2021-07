Zocco Beach, 21 coppie si sfidano per il “Mystyny 2021”

Sabato 10 e domenica 11 il torneo di beach volley a coppie miste | In gara campioni del volley nazionale e regionale

Torna allo Zocco Beach di San Feliciano il “Mystyny 2021”, il torneo organizzato dal gruppo “Fintibeachers” che al termine delle gare in programma sabato 10 e domenica 11 luglio incoronerà la coppia “Lui+Lei” regina del Lago Trasimeno.

Nata dal passaggio di testimone dello storico “Torneo dell’Amore”, che per più di 10 anni ha fatto divertire tantissimi sportivi, la due-giorni di beach volley contribuisce, così, a puntare ancora una volta i riflettori su una disciplina che stenta a trovare in Umbria la giusta attenzione.

Un’edizione che promette di infiammare e far divertire il numeroso pubblico di appassionati, e non solo, grazie la brillante organizzazione e al parterre dei protagonisti, molti dei quali conosciuti in ambito nazionale. Le coppie, da regolamento tassativamente miste, giocheranno tutte entrambi i giorni: sabato sarà dedicato ai gironi che individueranno i ranking con cui verrà determinato il “tabellone a doppia eliminazione” della domenica.

I favoriti

Occhi sicuramente puntati sulle due coppie super favorite: quella composta da Filippo Pochini, che nella prossima stagione giocherà nella Serie A di volley con la neo promossa Taranto, e da Giada Vergoni, medaglia d’oro al Campionato Nazionale per società di beach a Bibione nella categoria Master 35 con i colori della Iacact Sport4nonprofit Perugia; e quella formata da Filippo Agostini, schiacciatore con esperienze in A2 e A2, e da Rachele Mancinelli che, dopo la parentesi in A2 con la Bartoccini Perugia, ha scelto l’esperienza del volley universitario negli Stati Uniti.

Grande attesa anche per i tanti altri protagonisti ben noti nel panorama pallavolistico regionale: Marta-Giunti, Bregliozzi-Cicogna, Cascianelli-Gradassi, Piersanti-Maiuli e Urbani-Gallina. E soprattutto grande curiosità per gli outsider, alla loro prima partecipazione, Ciulli-Recine e Falegnami-Valdambrini.

La soddisfazione del presidente Cesarini

Massima soddisfazione per il presidente dei “Fintibeachers”, Luca Cesarini per essere riuscito ad organizzare anche quest’anno l’appuntamento di punta del beach volley umbro, addirittura creando un’edizione ancor più ricca di personaggi di spessore e di contenuti: “Sembrava impossibile riuscirci, ma anche l’estate 2021 avrà il suo ‘Mystyny’. Non era una cosa così scontata viste le difficoltà dell’ultimo anno. Il torneo ha da subito riscosso grande successo in termini di adesioni: già sette giorni dopo l’annuncio avevamo completato le liste. Un immenso ringraziamento va agli sponsor, fondamentali per la realizzazione dell’evento: Ristorante Barbabì, Beerbone, D&C Wine, Agriturismo La Fonte di Montebuono, OF Occhiali, Profumerie Sanchini, Terre Margaritelli. Inoltre vorremmo ringraziare Gianni e Andrea di “Zocco Beach” per la loro splendida location, che per il secondo anno ospiterà il “Mystyny 2021”, e la testata online “VolleyUmbria” per la collaborazione come Media Partner. Ultimo ma non ultimo, un grazie speciale ad un collaboratore d’eccezione qual è Gianluca Carloncelli, grande amico e professionista del volley, punto di riferimento per il movimento umbro del beach per la sua infinita esperienza, sempre disponibile a mettere le sue capacità al servizio di qualsiasi evento sportivo”.