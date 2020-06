Zingaretti "Italia ha grande chance, dobbiamo esserne degni" - Tuttoggi

“Chi pensava che l’Europa andasse solo picconata sbagliava, in realta’ l’Europa ha dato all’Italia un’altra grande chance, ma dobbiamo esserne degni, dobbiamo in fretta fare delle scelte, costruire progetti e realizzarli”. Lo ha detto il leader del Pd, Nicola Zingaretti, alla stazione di Frosinone per il viaggioinaugurale del Frecciarossa Milano Centrale – Napoli Centrale via Frosinone/Cassino.

sfe/sat/red