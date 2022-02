“Il rilancio economico e non solo della nostra comunità passa anche dai porti del Lazio e in particolare da quello di Civitavecchia, che ha le possibilità per diventare la locomotiva di un vero e proprio piano di rinascita”: lo dice il presidente della Regione Lazio, Nicola

Zingaretti, partecipando all’incontro “Porti di Roma, Capitale del Mediterraneo”.

