“Gli Europei serviranno ad abbracciare lo sport, il nuoto, sono un fenomeno di promozione mondiale. Abbiamo cominciato dal 2019-2020 a lavorarci, metteremo tre milioni e mezzo per dare una mano per l’evento ma anche per l’impiantistica del territorio”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, alla presentazione dei Campionati europei di nuoto.

