Zes, al via il percorso per rafforzare le competenze dei territori. De Rebotti: "Entriamo nella fase operativa" - Tuttoggi.info

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Zes, al via il percorso per rafforzare le competenze dei territori. De Rebotti: “Entriamo nella fase operativa”

Redazione

Zes, al via il percorso per rafforzare le competenze dei territori. De Rebotti: “Entriamo nella fase operativa”

Il programma dal titolo "Zes Umbria-Marche: strumenti, procedure e opportunità per lo sviluppo territoriale" partirà il 30 giugno
Mar, 23/06/2026 - 11:48

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Prenderà il via il 30 giugno, alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, il percorso formativo dedicato alla Zes Unica Umbria-Marche dal titolo “Zes Umbria-Marche: strumenti, procedure e opportunità per lo sviluppo territoriale“. E’ promosso dalla Regione per fornire strumenti operativi e conoscenze specialistiche a chi è chiamato a governare, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo territoriale.   

Il programma

La prima giornata è in programma dalle 9.30 alle 12.30 e segna l’avvio di un ciclo complessivo di otto moduli, per 25 ore di formazione gratuita, che proseguiranno tra Perugia e Terni. Il percorso prevede una prima fase plenaria di apertura, con la presentazione del calendario complessivo, mentre le lezioni successive saranno organizzate su due sedi distinte. Dopo l’avvio del 30 giugno, il secondo modulo è previsto entro la prima metà di luglio, con il terzo nel mese di settembre. Il primo modulo, sarà dedicato al quadro strategico della Zes come strumento di politica industriale. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Joseph Flagiello, amministratore unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dell’amministratore unico di Sviluppumbria Luca Ferrucci. A seguire è previsto l’intervento di Stefano Massari dell’Unità di Missione nazionale Zes. Il programma approfondirà i temi legati alla competitività territoriale e all’attrattività degli investimenti. Spazio anche al rapporto tra incentivi e altri driver di sviluppo.  Un focus specifico sarà dedicato alle peculiarità della Zes nel Centro Italia, con particolare attenzione al ruolo di Umbria e Marche, alle opportunità e ai limiti del contesto territoriale, oltre che all’integrazione con altre politiche pubbliche, dal Pnrr ai fondi europei fino alle strategie per innovazione e transizione ecologica. Il programma proseguirà con moduli dedicati al quadro normativo e alla disciplina della Zes, all’utilizzo del portale Zes, agli strumenti fiscali e alle strategie di attrattività territoriale. Le lezioni saranno affidate a esperti provenienti dalle istituzioni nazionali e regionali. Il percorso si concluderà con una sessione finale prevista il 23 ottobre, dedicata al confronto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future della Zes Umbria-Marche.

De Rebotti: “Sfruttare pienamente le opportunità della Zes”

 “Con l’avvio di questo percorso – dichiara l’assessore De Rebotti – entriamo nella fase operativa di un impegno che avevamo assunto: mettere a disposizione del territorio strumenti e competenze per sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla Zes Unica. Una grande occasione per rafforzare l’attrattività dell’Umbria e accompagnare nuovi investimenti. Abbiamo scelto di puntare su una formazione concreta, non soltanto teorica – conclude l’assessore De Rebotti – perché chi opera nei processi di sviluppo deve poter conoscere procedure, strumenti e opportunità in modo immediatamente utilizzabile”. 

  

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