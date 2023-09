Zelensky "Mai avuto dubbi sul sostegno dell'Italia" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo mai avuto dubbi sul sostegno dell’Italia, e la ringraziamo per l’aiuto che ci ha dato. Così come ringraziamo l’Unione Europea, questo è il momento delle

decisioni forti per la sicurezza globale”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in videocollegamento con il Forum The European House-Ambrosetti, a Cernobbio.

mgg/gsl (Fonti video: Canale Telegram Zelenskiy / Official ; The European House Ambrosetti)