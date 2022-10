Zelensky “Le bandiere ucraine sventolano nelle zone del referendum farsa” - Tuttoggi

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Russia ha organizzato una farsa nel Donbass. Una farsa assoluta che ha voluto presentare come referendum. E ora la bandiera ucraina sventola lì, in molti luoghi della regione”. Così, dopo il ritiro delle truppe russe da Lyman, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aggiunge: “La settimana prossima ci saranno ancora più bandiere”.

Nel messaggio serale di ieri, Zelensky aveva lanciato un duro monito ai russi: “Risolvete il problema rappresentato da Putin altrimenti i soldati impegnati in guerra saranno uccisi uno a uno”.

