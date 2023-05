Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato nell’area militare all’aeroporto romano di Ciampino. Ad accoglierlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk. Nella capitale per Zelensky sono in programma gli incontri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni e poi in Vaticano con Papa Francesco.

sat/ (fonte video: Farnesina)