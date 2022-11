sat/gsl (Fonte: Profilo Facebook Volodymyr Zelensky)

“Invece di prestare la massima attenzione alla transizione green, i governi stanno cercando modi per garantire forniture più economiche di petrolio, gas e carbone al fine di abbassare i prezzi dell’energia. Non sarebbe così se non fosse per l’aggressione russa e l’uso da parte di Mosca delle risorse energetiche come arma”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in collegamento con il Bloomberg Economy Forum.