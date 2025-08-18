 Zelensky con vestito 'normale' alla Casa Bianca, Trump: "Stai benissimo" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump: “Stai benissimo”

tecnical

Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump: “Stai benissimo”

Lun, 18/08/2025 - 20:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Con questo vestito stai benissimo”. Volodymyr Zelensky arriva alla Casa Bianca per l’incontro con Donald Trump e il primo dubbio, quello più frivolo e assolutamente supefluo, viene sciolto. Il presidente ucraino si presenta con un abito civile e non con la consueta tenuta militare, criticata da un cronista americano durante il celeberrimo meeting che lo scorso febbraio, nello Studio Ovale, terminò con una ‘rissa’ verbale. In quella circostanza, anche Trump evidenziò con sarcasmo la tenuta militare di Zelensky: “E’ tutto elegante”, aveva detto accogliendolo alla West Wing. 

Zelensky oggi ha scelto la stessa giacca nera indossata al vertice Nato nei Paesi Bassi a giugno, un completo disegnato da uno stilista ucraino ma non un classico completo, vista anche l’assenza della cravatta. Scelta apprezzata da tutti. “E’ favoloso con quel vestito”, ha detto lo stesso giornalista che a febbraio aveva puntato il dito contro la tenuta militare. “Ho detto la stessa cosa!”, ha incalzato Trump. “Ma lei indossa lo stesso vestito! Io ho cambiato, lei no”, ha scherzato Zelensky rivolgendosi al giornalista. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!