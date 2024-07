Zelensky alla Nato "Grazie per averci difeso dall'aggressione russa" - Tuttoggi.info

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Grazie per la vostra attenzione all’Ucraina e per aver sostenuto il nostro popolo e la nostra causa assolutamente giusta: la difesa contro le pressioni russe. È la Russia che ha invaso la nostra terra. È la Russia che vuole toglierci la vita. È la Russia che uccide e distrugge attraverso questa guerra contro l’Ucraina”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del vertice della Nato a Washington.

xp6/fsc/gtr

(video di Stefano Scibilia)