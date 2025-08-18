 Zelensky alla Casa Bianca, raffica di 'grazie' a Trump - Tuttoggi.info
Zelensky alla Casa Bianca, raffica di ‘grazie’ a Trump

Zelensky alla Casa Bianca, raffica di ‘grazie’ a Trump

Lun, 18/08/2025 - 21:03

(Adnkronos) – “Grazie mille, signor Presidente”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto l’incontro nello Studio Ovale con Donald Trump con una raffica di ‘thank you’.  

Zelensky ha pronunciato la parola “grazie” quattro volte nei primi 10 secondi del suo breve intervento di apertura del punto stampa. “Grazie per l’invito e grazie di cuore per i suoi sforzi, per l’impegno personale nel fermare le uccisioni e porre fine a questa guerra. Grazie per aver colto questa opportunità, e molti ringraziamenti a sua moglie”, ha detto. 

Il precedente incontro alla Casa Bianca, lo scorso febbraio, si era bruscamente interrotto, sfociando in una crisi diplomatica, anche per via dei commenti del vicepresidente statunitense JD Vance, che aveva accusato il presidente ucraino di ingratitudine rispetto al sostegno Usa nel contesto della resistenza ucraina all’aggressione russa: “Non ha mai detto grazie”. Vance era presente anche all’incontro di oggi, seduto nella stessa posizione alla destra di Trump, così come il segretario di Stato Usa Marco Rubio. 

 

