Zangrillo"Sicilia ha potenzialità che pochi territori in Europa possono vantare" - Tuttoggi.info

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Zangrillo”Sicilia ha potenzialità che pochi territori in Europa possono vantare”

ItalPress

Zangrillo”Sicilia ha potenzialità che pochi territori in Europa possono vantare”

Gio, 29/10/2026 - 16:02

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PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia dispone di un patrimonio di risorse e di potenzialità che pochi territori in Europa possono vantare. Spetta alle istituzioni, a tutti i livelli di governo, creare le condizioni affinché queste opportunità si traducano in investimenti, crescita e occupazione stabile”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel videomessaggio rivolto ai partecipanti al Forum Ambrosetti dedicato allo sviluppo industriale e all’attrazione degli investimenti nell’Isola, al Castello Utveggio a Palermo. Zangrillo ha sottolineato il ruolo strategico dell’Isola al centro del Mediterraneo, piattaforma naturale per gli scambi tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, richiamando le eccellenze produttive siciliane e la capacità del sistema universitario e della ricerca di formare competenze qualificate. “Abbiamo lavorato intensamente insieme alla Regione Sicilia per fare in modo che la pubblica amministrazione possa sostenere la competitività e lo sviluppo dei territori”. vbo/gtr
(Fonte video: Ministero per la Pubblica amministrazione)

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