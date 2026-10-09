Zangrillo "Nessuna ragione per interrompere anticipatamente la legislatura" - Tuttoggi.info

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Zangrillo “Nessuna ragione per interrompere anticipatamente la legislatura”

ItalPress

Zangrillo “Nessuna ragione per interrompere anticipatamente la legislatura”

Ven, 09/10/2026 - 20:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Io penso, e spero, che si vada al voto alla fine naturale della legislatura, quindi nell’autunno del 2027. Non vedo alcuna ragione per la quale dovremmo interrompere anticipatamente questa legislatura”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, a margine dell’evento “L’ottimismo della volontà” organizzato a Milano da Forza Italia, alla domanda sulla data delle elezioni ora che è stata approvata la nuova legge elettorale. “Questo è un governo che il 12 di ottobre compirà quattro anni: è il governo più longevo della Repubblica – ha aggiunto -. Sta continuando a funzionare, ha dato una risposta straordinaria nella tenuta dei conti pubblici, in un momento drammatico per l’Europa e per il mondo. Continuiamo a essere capaci di fare squadra, il che non significa che non ci siano dei momenti in cui litighiamo, però siamo sempre capaci poi di arrivare alla sintesi”. “Quindi non c’è motivo per pensare di interrompere la legislatura prima della sua scadenza naturale”, ha ribadito.

xh7/col5//azn

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