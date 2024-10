Zangrillo "Dimostriamo di essere coerenti con le promesse" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “La legge di bilancio è complicata e difficile, ma per il secondo anno dimostriamo di essere coerenti con le promesse. Una legge di bilancio che conferma gli impegni assunti sul taglio del cuneo fiscale e sull’aiuto alle fasce deboli. Per quel che mi riguarda c’è una attenzione particolare ai dipendenti pubblici. Questa legge di bilancio contiene le risorse per la tornata contrattuale 25-27. Sono particolarmente grato a questo governo perché conferma l’attenzione alla pubblica amministrazione”. Così Paolo Zangrillo, il ministro per la Pubblica amministrazione, a margine della convention ‘Al centro del Mediterraneo’, in corso all’hotel Zagarella di Santa Flavia, in provincia di Palermo. xd6/vbo/gsl