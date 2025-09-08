 Zaia "Studenti sanno che la sfida della formazione segna loro futuro" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Zaia “Studenti sanno che la sfida della formazione segna loro futuro”

ItalPress

Zaia “Studenti sanno che la sfida della formazione segna loro futuro”

Lun, 08/09/2025 - 15:03

Condividi su:


VENEZIA (ITALPRESS) – “Sto scrivendo una lettera per tutti” gli studenti “e in quella lettera c’è l’essenza del mio pensiero, cioè che i ragazzi, dalle elementari all’Università, sanno che la sfida della formazione ti segna il futuro. Oggi la formazione è lo spartiacque tra avere o non avere opportunità”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito all’inizio del nuovo anno scolastico: “L’importante è che ci sia passione, e mai gettare la spugna, o diventa un alibi”, ha aggiunto.

f29/tvi/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!