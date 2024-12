Zaia "Speriamo che il 2025 sia l'anno in cui si parlerà solo di pace" - Tuttoggi.info

VENEZIA (ITALPRESS) – “Auguri di un buon Natale da trascorrere in serenità, tranquillità con le persone che si amano. Un augurio particolare a tutti coloro che non godono di perfetta salute. E speriamo che il 2025 spazzi via tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno, a cominciare dalle guerre. Speriamo sia l’anno del sereno che ci permetta di parlare di pace”. Così il Presidente del Veneto Luca Zaia, in un video messaggio di auguri in vista delle festività di Natale e di inizio anno nuovo.

(Fonte video: ufficio stampa Regione Veneto)