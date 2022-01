In base ai dati il Veneto rimarrà in zona gialla almeno per un’altra settimana. Lo anticipa il presidente della Regione Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Maghera. “I dati degli ultimi giorni ci fanno prudentemente ben sperare. Dovremmo aver raggiunto una fase di stallo e dovremmo poter iniziare l’inversione della curva”.

mgg/gtr