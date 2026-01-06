 Yemen, turisti bloccati a Socotra potranno ripartire da domani - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Yemen, turisti bloccati a Socotra potranno ripartire da domani

tecnical

Yemen, turisti bloccati a Socotra potranno ripartire da domani

Mar, 06/01/2026 - 14:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Oltre 400 turisti rimasti bloccati sull’isola yemenita di Socotra a causa della sospensione dei voli provocata dai combattimenti nel resto del Paese potranno far ritorno a casa a partire da domani. Lo ha dichiarato all’Afp un funzionario aeroportuale. Tra i viaggiatori ci sono 86 italiani e almeno 60 russi, oltre a cittadini di Francia, Regno Unito e Stati Uniti, che saranno trasportati con voli Yemenia Airways fino ad Aden e da lì proseguiranno verso Gedda, in Arabia Saudita. 

In una nota la Farnesina ha reso noto che la compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre domani un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita. La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Yemen, continua a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e sta premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo. Si ricorda che il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina riporta come i viaggi in Yemen, compresa l’isola di Socotra, siano assolutamente sconsigliati, conclude la nota.  

 

I collegamenti verso e da Socotra erano stati interrotti negli ultimi giorni a causa degli scontri tra fazioni armate rivali, sostenute separatamente da Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. L’aeroporto di Aden è tornato operativo domenica dopo diversi giorni di chiusura, permettendo così la ripresa dei voli verso l’isola. 

Socotra, celebre per la sua flora e fauna uniche e le acque turchesi, è una meta molto apprezzata dai turisti avventurosi, molti dei quali partono dagli Emirati Arabi Uniti, principali sostenitori delle forze separatiste del Southern Transitional Council, che controllano l’arcipelago. Negli ultimi giorni le forze sostenute dai sauditi hanno ripreso parte del territorio precedentemente conquistato dai separatisti emiratini. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!