Yamal e la festa con persone affette da nanismo, padre lo difende: "È solo invidia" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

La festa di compleanno di Lamine Yamal continua a far discutere. L’attaccante del Barcellona, che ha appena firmato un rinnovo da circa 20 milioni l’anno con il club blaugrana, è finito al centro della bufera negli ultimi giorni dopo che avrebbe ingaggiato persone affette da nanismo come intrattenimento per la l’evento dei suoi 18 anni. A difendere il giovane talento spagnolo sono arrivate le parole del padre, Mounir Nasraoui.

“Non ascolto le critiche degli altri a mio figlio, ma soltanto le mie”, ha detto l’uomo a Europa Press, “e il mio giudizio è che mio figlio sta facendo bene, tutto qui. Non è invidia. È che la gente, invece di guardare ciò che gli sta vicino, guarda ciò che è lontano da loro e poi muore di invidia. È questo il problema alla base di tutto, l’invidia delle persone”.

Lamine Yamal era infatti stato al centro bufera mediatica per la festa del suo 18esimo compleanno. Il talento del Barcellona avrebbe ingaggiato persone affette da nanismo per uno spettacolo di intrattenimento nel corso della festa. La denuncia arriva dall’Associazione di persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo (Adee), ente che fa parte della Confederazione spagnola delle persone con disabilità fisiche e organiche (Cocemfe).

“L’Associazione annuncia che intraprenderà azioni legali e sociali per tutelare la dignità delle persone con disabilità, considerando che tali azioni violano non solo la legislazione vigente, ma anche i valori etici fondamentali di una società che aspira a essere equa e rispettosa”, ha scritto l’Adee sul proprio sito.

“In occasione del compleanno del giovane calciatore, figura di spicco dello sport spagnolo, persone affette da nanismo sono state assunte esclusivamente per attività di intrattenimento e promozione. Per l’Adee, questo tipo di pratica è intollerabile perché perpetua stereotipi, alimenta la discriminazione e mina l’immagine e i diritti delle persone affette da acondroplasia o altre displasie scheletriche, nonché di tutte le persone con disabilità”, prosegue l’associazione.