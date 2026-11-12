Yamaha rinnova la MT-125, stile Hyper Naked e nuovi colori per il 2027 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Yamaha rinnova la MT-125 e la porta nella nuova generazione Hyper Naked. Per il 2027 la naked di piccola cilindrata adotta lo stile delle sorelle maggiori, con una sella ridisegnata che allunga e snellisce la silhouette e migliora l’ergonomia, e una veste grafica completamente nuova. Più di dieci anni fa Yamaha ha rivoluzionato il mondo del motociclismo con la gamma Hyper Naked, di cui fanno parte MT-09, MT-07, MT-03 e MT-125. La famiglia MT ha fissato nuovi standard, definito la categoria e ispirato una generazione di piloti, costruendo un’eredità che non ha eguali. Da allora ogni modello si è evoluto senza perdere lo stile aggressivo, l’eccezionale maneggevolezza e la potenza ricca di coppia. Nel 2027 tocca alla MT-125 entrare a far parte della nuova generazione. La novità più evidente è il design, più audace e deciso. La nuova sella allunga la linea e rende la moto immediatamente riconoscibile come parte della famiglia MT, sia quando sfreccia nel traffico sia quando è parcheggiata. Il serbatoio ha una forma più scolpita, che migliora l’ergonomia e rafforza il carattere urbano. Garantisce inoltre un maggiore comfort, sia in posizione rilassata durante i tragitti in città sia in assetto più aggressivo quando si affrontano le curve per il puro piacere di guida.Anche la cover laterale cambia volto. Presenta un pannello testurizzato con un motivo trasparente fumè ed effetto glitch, su cui spicca il logo MT. Il frontale è più affilato e spigoloso, con una mascherina trasparente fumè che riporta il logo MT-125 a effetto smerigliato. Le luci di posizione LED a lama e i nuovi indicatori di direzione LED creano un sistema di illuminazione più integrato e moderno, che migliora la visibilità e rende lo sguardo della moto ancora più intimidatorio. Sul piano meccanico non cambia ciò che i piloti già apprezzano. La MT-125 2027 conserva il motore 125 cc con VVA, il telaio Deltabox, la forcella a steli rovesciati da 41 mm e l’altezza della sella di 810 mm. Restano quindi invariati maneggevolezza, grip e controllo, insieme a un’accelerazione ricca di coppia.Per restare connessi anche in sella c’è il display TFT da 5″, che dialoga con lo smartphone tramite l’app gratuita Yamaha MyRide. Permette di gestire chiamate, musica e messaggi e include la navigazione con indicazioni passo-passo. L’app offre però molto di più a tutti i piloti MT: consente di tracciare e creare i percorsi e mostra dati come l’angolo di inclinazione e la distanza percorsa. Si possono inoltre raccontare le uscite, aggiungere foto e condividerle sui social e nella community MyRide. Sulla MT-125 è anche lo strumento che abilita la connettività con lo smartphone. Pensato per catturare lo sguardo, debutta il nuovo schema cromatico ad alto contrasto Redline White, con sella bicolore e una nuova grafica “125” sul lato del serbatoio. Si affianca ai colori iconici Ice Storm, Icon Blue e Tech Black, per un totale di quattro livree. Per chi vuole personalizzare la propria moto, Yamaha ha sviluppato una vasta gamma di pacchetti e accessori originali. Si possono ordinare prima del ritiro e far montare dal concessionario, e tutti gli articoli dei pacchetti sono acquistabili anche singolarmente.La MT-125 2027 sarà disponibile presso i concessionari Yamaha nel primo trimestre 2027.

– Foto ufficio stampa Yamaha –

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