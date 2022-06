X° Incontro Mondiale delle Famiglie, Diocesi Spoleto in pellegrinaggio a Roccaporena - Tuttoggi

«Con le famiglie della diocesi – afferma l’arcivescovo Renato Boccardo – andiamo pellegrini nella terra di Santa Rita per affidarci alla sua intercessione: a lei che ha vissuto la dimensione sponsale, chiediamo di aiutare le nostre famiglie a ritrovare continuamente la sorgente dell’amore, della fedeltà e della concordia; a lei che ha sperimentato la gioia della maternità, chiediamo di illuminare i giovani, in modo particolare le giovane coppie di sposi, affinché sappiano percorrere la via del Vangelo e siano perseveranti nella ricerca della verità».