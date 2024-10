X Factor, seconda puntata di Bootcamp: oggi è il turno di Paola Iezzi e Manuel Agnelli - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Arriva la seconda parte dei Bootcamp: questa sera nuovo appuntamento di X Factor 2024. Dopo la prima puntata ricca di colpi di scena che ha visto protagoniste le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, ora è arrivato il momento di Paola Iezzi e Manuel Agnelli: toccherà a loro due riempire le rispettive quattro sedie disponibili quest’anno. Uno step decisivo, nel quale anche per gli altri due giudici continua la vera e propria costruzione della propria squadra. Una fase cruciale: per loro, che saranno costretti a una gara fino all’ultimo 'switch', e anche per gli artisti che, oltre a mettercela tutta pur di riuscire a ottenere una sedia, dovranno sperare di poterla mantenere fino all’ultimo minuto.

I tre giudici non coinvolti nella scelta assisteranno dal vivo e commenteranno l'operato del giudice attivo al tavolo, talvolta dando dei piccoli consigli al diretto interessato; mentre ad accogliere le emozioni degli artisti nel backstage come sempre ci sarà Giorgia che, con la sua empatia, scandirà gli umori e i tempi della gara.

Oggi, giovedì 10 ottobre, la seconda fase dei Bootcamp sarà trasmessa alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW e SkyGo. Potrà però essere vista anche on demand su Sky, dove resta disponibile, e in chiaro su TV8 il prossimo martedì 15 ottobre alle 21:30.

Una volta completata anche questa seconda puntata di Bootcamp i giudici saranno pronti per gli Home Visit, a cui arriveranno ciascuno con quattro concorrenti: di questi, uno dovrà abbandonare all’ultimo miglio il sogno di poter arrivare sul palco dei Live Show, attesi da giovedì 24 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.