WWF-P&G, un'Aula Natura per 1200 studenti di Codogno - Tuttoggi

Inaugurata alla Scuola Primaria “San Biagio” di Codogno (Lodi) una nuova Aula Natura, nata dalla collaborazione tra WWF Italia e Procter & Gamble. Si tratta di un’area verde di 220 metri quadri per i 1.200 studenti degli 11 plessi scolastici del Comune.

P&G nell’ambito del suo programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, sta realizzando progetti di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese.