(Adnkronos) – Jasmine Paolini avanza in semifinale al torneo Wta 500 di Stoccarda (terra, montepremi 925.661 dollari). L’azzurra, numero 6 del mondo e quinta testa di serie, sconfigge la statunitense Coco Gauff, numero 4 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 28 minuti. Paolini affronterà in semifinale la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo e del tabellone.