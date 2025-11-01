 Wta Finals, esordio vincente per Errani e Paolini in doppio - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Wta Finals, esordio vincente per Errani e Paolini in doppio

tecnical

Wta Finals, esordio vincente per Errani e Paolini in doppio

Sab, 01/11/2025 - 16:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al torneo di doppio delle Wta Finals di Riad. Le azzurre superano la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dell’olandese Demi Schuurs, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 18 minuti.  

“Siamo davvero contente. Abbiamo giocato un match fantastico anche se duro. Le condizioni non sono semplici per noi: probabilmente sono più complicate per me che per Jasmine, non è facile giocare i lob”, le parole di Sara Errani . “E’ incredibile, è bello giocare con Sara -dice la toscana-. Se qualcuno mi avesse detto un paio di anni fa che avrei giocato le Finals sia in singolare che in doppio non c’avrei creduto. Naturalmente voglio godermi ogni momento. Oggi credo che abbiamo giocato un ottimo match”. “Abbiamo dovuto cambiare qualcosa, abbiamo provato ad essere più aggressive, a fare più serve & volley e ad accorciare gli scambi”, conclude Errani. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!