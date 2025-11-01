Wta Finals, esordio vincente per Errani e Paolini in doppio - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al torneo di doppio delle Wta Finals di Riad. Le azzurre superano la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dell’olandese Demi Schuurs, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 18 minuti.

“Siamo davvero contente. Abbiamo giocato un match fantastico anche se duro. Le condizioni non sono semplici per noi: probabilmente sono più complicate per me che per Jasmine, non è facile giocare i lob”, le parole di Sara Errani . “E’ incredibile, è bello giocare con Sara -dice la toscana-. Se qualcuno mi avesse detto un paio di anni fa che avrei giocato le Finals sia in singolare che in doppio non c’avrei creduto. Naturalmente voglio godermi ogni momento. Oggi credo che abbiamo giocato un ottimo match”. “Abbiamo dovuto cambiare qualcosa, abbiamo provato ad essere più aggressive, a fare più serve & volley e ad accorciare gli scambi”, conclude Errani.