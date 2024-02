World Skate Games, Meloni "Rotelle simbolo dello sport accessibile" - Tuttoggi.info

PESCARA (ITALPRESS) – “Grazie per l’accoglienza, davvero immeritata, visto che in tutti gli sport rotellistici sono sempre stata scarsa e anche derisa da mia figlia che ha sette anni. Battute a parte, questa è una grande occasione per l’Italia. Questo evento è una grande occasione. I pattini sono il simbolo dello sport accessibile. Tutti, dal niente, possono diventarecampioni”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della presentazione dei World Skate Games Italia 2024 a Pescara. “Ci sono tre ragioni per cui io considero questo evento importante: il problema principale che ha l’Italia è non credere abbastanza in se stessa, siamo bravi ad esaltare più le ombre che le luci, poi alla prova dei fatti siamo sempre all’altezza del compito. L’Italia è all’altezza di ospitare grandi eventi sportivi, e anche le città più piccole e le regioni sono perfettamente in grado di fare impallidire chi arriva qui da qualunque parte del mondo per partecipare ad un evento sportivo. La mia presenza significa che il Governo e tuto il sistema Italia sono concentrati su questo evento” ha detto Meloni. “Chi arriva si aspetta tanto da noi e noi dobbiamo mettere a disposizione tutto quello che abbiamo per rendere questa esperienza indimenticabile. Perchè torneranno e torneranno per l’Abruzzo e per tutte le città coinvolte. L’Abruzzo ha un’occasione, in questo evento partecipano città che sono meno note e che hanno moltissimo da raccontare. E’ un’occasione senza precedenti e questo territorio è all’altezza. Gli sport rotellistici sono tutta una palestra, tutto un campo da gioco. E per chi crede che lo sport deve essere accessibile a tutti per tante ragioni e per le nuove generazioni, qui siamo di fronte allo sport che per eccellenza arriva a tutti. Grazie ad un paio di pattini ai piedi”.gm/gtr

(fonte video: Palazzo Chigi)