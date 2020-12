World Series, vittoria e ko, Luna Rossa chiude terza - Tuttoggi

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Una vittoria e una sconfitta nelle ultime regate delle World Series in scena nel golfo di Auckland, nell’ambito della 36esima edizione dell’Americàs Cup. Questo il bilancio per Luna Rossa Prada Pirelli che chiude al terzo posto in classifica, alle spalle dei grandi favoriti di New Zealand e di American Magic, davanti a Ineos Team UK. Chiusura comunque positiva per l’imbarcazione italiana che nella prima regata dell’ultima giornata si è imposta sui britannici. Nella seconda, la quarta del programma, Luna Rossa ha lottato testa a testa con i detentori del titolo, ha assaporato il gusto della vittoria mettendosi davanti ai Kiwi, per poi cedere nel finale con New Zealand che ha tagliato il traguardo con 16 secondi di vantaggio. Nelle altre due regate del giorno i neozelandesi si sono imposti su American Magic che poi si sono riscattati battendo Ineos Team Uk.

