World Games di Chengdu, il ternano Fabrizio Pagani bronzo nell’apnea paralimpica - Tuttoggi.info

 World Games di Chengdu, il ternano Fabrizio Pagani bronzo nell'apnea paralimpica
World Games di Chengdu, il ternano Fabrizio Pagani bronzo nell’apnea paralimpica

World Games di Chengdu, il ternano Fabrizio Pagani bronzo nell’apnea paralimpica

Dom, 10/08/2025 - 17:56

Si parla umbro sul podio dell’apnea paralimpica, che sbanca Chengdu: nella prima giornata di gare sono arrivate ben tre medaglie, tra cui quella di Fabrizio Paganibronzo con 88,50 metri. I World Games, Giochi Mondiali, sono una manifestazione sportiva internazionale che comprende discipline non incluse nel programma dei Giochi Olimpici.

“In acqua, è vero, senza respiro ma ho immerso il cuore, fatto il calcolo di quanta fatica ho fatto in questi anni e dato tutto ciò che avevo in corpo”, le parole di Pagani, tesserato con Umbriasub, società con sede a Bastia Umbra, terzo sul podio nella gara di ‘dinamica senza pinne’: come detto, per lui, quasi 90 metri.

E la gioia è incontenibile: “I World Games sono per noi come le Olimpiadi per gli atleti a cinque stelle. La mia gioia è incontenibile – spiega Pagani – perché il podio in Cina era ‘l’obiettivo degli obiettivi’ e raggiungerlo per davvero fa bene, fa quasi lacrimare”. Una gara lineare, quella di Pagani che ha virato ai primi 50 metri dopo 1’28 e toccato gli 88,5 a 2’35. “Senza respiro ma quanta soddisfazione”. La medaglia d’oro è finita sul collo di Alessandro Cianfoni e quella d’argento Alexander Kusakin, atleta russo. A Chengdu anche il bastiolo Daniele Capezzali, responsabile delle competizioni apnea paralimpica

