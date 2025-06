Women for Progress 2025: vince la brasiliana Khrystma Siberth - Tuttoggi.info

Emozioni, arte e impegno nella spettacolare finale a Santa Maria di Leuca tra musica classica, lirica, rap e pizzica. Il progetto vincitore porterà acqua potabile a 400 famiglie.

Santa Maria di Leuca – Un’atmosfera magica e vibrante ha avvolto il bordo piscina del Messapia Hotel & Resort, dove si è appena conclusa la finale mondiale di Miss Progress International, evento culminante della decima edizione di Women for Progress – Donne a Sostegno del Mondo. Una serata indimenticabile, che ha unito spettacolo, cultura e impegno sociale, seguita in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale da spettatori dei cinque continenti.

La conduzione in italiano è stata affidata alla voce esperta e coinvolgente di Giuseppe Borrillo. Daiana Ante ed Eric Sorge, hanno guidato il pubblico internazionale attraverso ogni momento del programma nel corso della diretta televisiva.

Un cast artistico d’eccezione ha incorniciato la cerimonia: il Lumia Art Ensemble, con le intense interpretazioni del mezzosoprano Lucia Mastromarino e del tenore Oronzo D’Urso, ha emozionato con le sue arie liriche; il rapper tarantino MEX ha portato ritmo e attualità, mentre il corpo di ballo composto da venti straordinari elementi della H Family Company ha infiammato la scena con coreografie spettacolari.

Tra gli ospiti d’onore, Eyra Baquero, vincitrice dell’edizione 2018, Vanesa Giraldo Lopez, regina dell’edizione 2019, e Francesca Speranza, Miss Progress International 2022, che hanno portato la loro testimonianza sull’impatto concreto che l’iniziativa ha avuto nelle loro vite e comunità.

Le premiazioni, molto attese, si sono susseguite in un crescendo di emozione:

Si è iniziato con il miglior costume tradizionale: quello di Andrea (Messico) ha incantato la giuria con un abito che ha fuso storia, simbologia e maestria artigianale.

Subito dopo, è stata conferita la fascia di Miss Progress Integrazione Culturale a Milagros (Nicaragua).

Nicole (Filippine) ha conquistato il pubblico online con la sua autenticità e il forte messaggio sociale.

Il miglior progetto per i Diritti Umani lo ha presentato Daniela (Riviera Maya). La brasiliana Khrystma ha presentato la miglior proposta per la Salute e Valentina (Colombia), quella per l’Ambiente.

Infine, la proclamazione più attesa: il titolo di Miss Progress International 2025 è andato Khrystma Siberth, dal Brasile, grazie al suo progetto, intitolato Aguaí. L’utilizzo di un filtro sostenibile che trasforma semi di açaí in carbone attivo per purificare l’acqua e prevenire malattie migliorando la qualità di vita e la salute di circa 400 famiglie indigene del più grande bacino fluviale del mondo.

La serata si è conclusa tra applausi scroscianti, sorrisi commossi e una suggestiva coreografia finale sulle note della colonna sonora ufficiale dell’evento, con tutte le protagoniste riunite in segno di unità e speranza.

La decima edizione di Women for Progress, realizzata col contributo della Regione Puglia, si chiude così nel segno della luce e del coraggio delle donne che credono nel cambiamento. Un appuntamento che ha dimostrato, ancora una volta, che il futuro si costruisce con le idee, l’impegno e la determinazione.