Wizz Air, Imperiale "Torniamo a Palermo con più forza e due nuove tratte" - Tuttoggi.info

 Wizz Air, Imperiale "Torniamo a Palermo con più forza e due nuove tratte"
Wizz Air, Imperiale “Torniamo a Palermo con più forza e due nuove tratte”

ItalPress

Wizz Air, Imperiale “Torniamo a Palermo con più forza e due nuove tratte”

Mar, 16/12/2025 - 21:02

PALERMO (ITALPRESS) – “Dopo tre anni finalmente torniamo a Palermo e torniamo con più forza. Abbiamo due nuove tratte, sono la Bratislava e Varsavia, quindi Polonia da un lato e Slovacchia dall’altro. Torniamo con Bratislava per ben quattro voli settimanali, tre voli invece per Varsavia, a partire da 19,99 euro. Queste nuove rotte sono sicuramente strategiche, perché crediamo nella Sicilia, crediamo nello scalo palermitano e torniamo qui dopo anni proprio ribadendo la nostra forza, ribadendo che siamo qui per restare e abbiamo ovviamente dei progetti per il futuro. Metteremo a disposizione dei palermitani e dei cittadini palermitani 167 mila posti solo quest’anno, solo per il 2026, e naturalmente speriamo di accogliere sempre più palermitani a bordo, ma non solo, portare anche il turismo estero a Palermo a visitare questa splendida città”. Così Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, a margine dell’inaugurazione dei nuovi voli dal Falcone Borsellino. “Il nostro business model, che è quello di una ultra low cost, è un modello che è nato e lavora per mantenere al più basso prezzo possibile le tariffe e dall’altro garantendo sempre il servizio migliore”, ha concluso Imperiale.

