Winter Fancy Food, Zoppas (Ice) "Grande opportunità per Made in Italy" - Tuttoggi.info

LAS VEGAS (ITALPRESS) – “Ci siamo soffermati molto con gli imprenditori, abbiamo capito che la fiera è partita bene, che tutti hanno avuto già parecchi incontri. Quello che c’è da dire è che questo governo è particolarmente concentrato verso l’export e il Made in Italy”. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente Ice, a margine del Winter Fancy Food di Las Vegas. Le eccellenze italiane hanno preso vita nel tradizionale “Italian Pavilion”. La Lounge organizzata da ICE (l’Istituto del Commercio Estero), creata in un’area centralissima all’interno del Padiglione Italia, ha riproposto la speciale postazione dedicata “all’aperitivo italiano”. In più tutti i visitatori hanno potuto vivere un’esperienza in puro Italian Style grazie alle postazioni dedicate ai prodotti tipici del grande Made in Italy: salumi, formaggi, caffè, vini e spirits.

