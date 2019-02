Windsurfista soccorso al Trasimeno in ipotermia

share

Un windsurfista è stato soccorso al Trasimeno, dopo essersi trovato in difficoltà a causa del forte vento che gli ha impedito di tornare a riva. Il giovane è salito sulla tavola per cavalcare le onde del lago nonostante le forti raffiche di vento. Le condizioni, però, si sono fatte proibitive e si è trovato in difficoltà.

I soccorritori lo hanno raggiunto e riportato a riva a Torricella, dove ad attenderlo c’era il personale del 118 con un’autoambulanza. Il giovane, infatti, è andato in ipotermia a causa delle sferzate di vento gelido.

Sempre a causa del forte vento i vigili del fuoco hanno compiuto numerosi interventi nella zona del lago Trasimeno, soprattutto per alberi abbattuti e rami pericolanti. Ed il vento ha favorito il propagarsi delle fiamme all’interno del campeggio Porto Cervo di San Feliciano.

share

Stampa