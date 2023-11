Wind Tre entra nelle assicurazioni con offerte per casa e viaggi - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Wind Tre è entrata a settembre nel mondo delle assicurazioni arricchendo la sua identità multiservice. “Questo rappresenta un ulteriore passo della nostra azienda nel diventare un operatore multiservizio in grado di offrire alle famiglie italiane non soltanto prodotti di telecomunicazioni ma anche energie, luce e gas, e adesso assicurazioni”, ha detto Fabio Ariolli, Responsabile Energy & Insurance di Wind Tre, intervistato dall’Italpress. “Nel disegnare i nostri prodotti nel campo della assicurazioni – aggiunge – siamo partiti dall’ascoltare i nostri clienti, e abbiamo capito che la maggior parte di loro era insoddisfatto perchè aveva una scarsa fiducia nelle compagnie che derivava soprattutto dal fatto che le polizze sottoscritte non erano assolutamente chiare. Inoltre, nel momento del bisogno, era molto complicato riuscire a capire a chi rivolgersi”. “Abbiamo lanciato, quindi, due offerte – aggiunge – una sulla protezione della casa e della famiglia e un’altra per la protezione dei nostri clienti per i loro viaggi. La prima ha tre pacchetti con garanzie e coperture crescenti: responsabilità civile, l’assistenza h24, pagamento dei canoni in caso di difficoltà nel pagare le bollette e la protezione sul furto. La polizza viaggi è molto innovativa, non è legata al singolo viaggio ma è annuale, fornisce assistenza h24 sulle eventuali spese mediche, il ritardo dell’aereo e rischi del bagaglio”.

