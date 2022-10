Win for life, vinti ad Orvieto oltre 43mila euro nella mattinata di domenica 9 ottobre

Centrato ad Orvieto un “10” da oltre 43mila euro al Win for life. Un fortunato giocatore, infatti, ha vinto 43.726,77 euro giocando alla tabaccheria di Silvia Pollegioni in corso Cavour, nella città della Rupe. Il concorso vincente è stato il Win for life classico delle ore 11 di domenica 9 ottobre.

L’agenzia Agimeg spiega che la combinazione vincente è la seguente: 1 2 3 4 5 6 8 9 18 19. Numerone: 17.