"Wild Garden", Tuoro e Passignano protagonisti del progetto europeo

I materiali didattici sono stati realizzati dallo Studio Naturalistico Hyla (partner coordinatore – Italia), dall’Università di Pitesti (partner – Romania) e dall’Università di Lodz (partner – Polonia) e successivamente testati ed utilizzati per la realizzazione di un Wild Garden dall’Istituto comprensivo “Dalmazio Birago” di Tuoro e Passignano sul Trasimeno (partner – Italia) e dalla scuola “Alexandru Davila” di Pitesti (partner – Romania).

Lunedì 23 a Tuoro il ‘Final meeting”

Per fare il punto dei materiali prodotti e delle iniziative realizzate in questi due anni e mezzo di progetto – durante i quali i partner hanno lavorato in stretta collaborazione all’ideazione, realizzazione e sperimentazione di materiali didattici innovativi e dell’altissimo valore pedagogico – lunedì 23 (dalle ore 15 alle 18) e martedì 24 maggio (dalle ore 9 alle 12) si terrà a Tuoro sul Trasimeno il Final Meeting del progetto WILD. All’incontro parteciperà lo Studio Naturalistico Hyla (Italia), capofila del progetto, l’Università di Pitesti e la scuola Davila (Romania), l’Università di Lodz (Polonia) e l’Istituto Comprensivo “D. Birago” (Italia). Martedì mattina l’incontro finirà anche con la visita al Wild Garden di Tuoro nella sede dell’Istituto Birago.

Obiettivo migliorare le competenze scientifiche dell’insegnante

Obiettivo principale del progetto è stato quindi non solo quello di migliorare le competenze scientifiche dell’insegnante e dell’alunno ma anche quello di fornire uno strumento didattico di alto valore pedagogico, versatile, in grado di rispondere a tutte le esigenze dell’insegnante non soltanto nel trattare e stimolare la trattazione di temi scientifici, spesso difficili da illustrare in classe, ma anche quello di poter rinnovare la programmazione scolastica utilizzando strategie didattiche inclusive ed integrative che permettano di coinvolgere attivamente tutti gli alunni e di migliorare la qualità delle lezioni.