West of Babylonia di Emanuele Mengotti al Cinema PostModernissimo | Ospite il regista - Tuttoggi.info

West of Babylonia: nel deserto californiano esiste una località chiamata Slab City dove si vive senza acqua corrente e senza elettricità.

Al Cinema PostModernissimo di Perugia verrà presentato il film West of Babylonia del regista Emanuele Mengotti ospite in sala. Il film è parte della rasegna Rovine d’America, assieme ai film Last Stop Before Chocolate Mountain di Susanna Della Sala e Stonebreakers di Valerio Ciriaci.



West of Babylonia: nel deserto californiano esiste una località chiamata Slab City dove si vive senza acqua corrente e senza elettricità. Le strade sono sterrate e la popolazione, gli Slabber, sono giovani e anziani, hippy e neo nazisti, fuorilegge ed artisti in cerca di libertà ed una seconda possibilità nella vita.

Il regista Emanuele Mengotti, nato e cresciuto a Venezia, dopo aver vinto la Green card attraverso la lotteria, decide di trasferirsi negli Stati Uniti, dove vive e lavora nel mondo del cinema. Ha vissuto in diverse città degli Stati Uniti come Los Angeles e Las Vegas. A Los Angeles ha collaborato a progetti nei quali vi erano coinvolti Terry Gilliam, William Friedkin, etc…

A Los Angeles ha avuto la possibilità di proiettare uno dei suoi lavori al New Beverly Cinema, di proprietà di Quentin Tarantino e in Italia è in tour in alcuni cinema selezionati, attenti ad un cinema diverso e con un pubblico aperto a nuove proposte.



«Portare West of Babylonia al PostModernissimo di Perugia è una tappa molto importante nel tour del film. Conosco e stimo molto la storia del PostModernissimo: una realtà che in Italia si distingue per la sua programmazione e ricerca» aggiunge il regista Emanuele Mengotti.

La rassegna: outsiders, attivisti, hippie, fuorilegge, irregolari, persone senza fissa dimora: sono loro i protagonisti della rassegna di film documentari Rovine d’America nelle sale cinematografiche e anche in streaming su Zalab View, la piattaforma on line creata da ZaLab, una delle più importanti realtà produttive e distributive nell’ambito del cinema del reale. Le prossime date a Perugia: 7 marzo Stonebreakers di Valerio Ciriaci; 14 marzo Last Stop Before Chocolate Mountain di Susanna Della Sala.

Tre i film di tre registi under 40 che hanno vissuto parte della propria vita negli Stati Uniti e che hanno deciso di raccontarne aspetti di norma non sufficientemente esplorati.



I tre film mostrano «un’America spezzata, alle prese con la crisi di un mito che affascina milioni di persone in tutto il mondo, mentre contemporaneamente è in atto un conflitto culturale che coinvolge i suoi abitanti ed è oggetto di dibattito anche fuori dai suoi confini», dichiarano i registi. La rassegna itinerante nasce dunque per creare «un momento di discussione a proposito di una terra in trasformazione, dove dalle rovine di un passato spesso idealizzato sentiamo levarsi un potente grido di liberazione, che ci dice che quel modello oggi non è più tale. Fare i conti con il passato non significa congelarlo, ma affrontarlo e riaprire la discussione, per attualizzarlo».

Protagoniste dei tre film sono infatti «persone troppo spesso bollate come ‘outsider’, mentre noi le conosciamo per essere accomunate dalla scelta di non sentirsi oppresse dalle regole e di rivendicare la propria diversità e libertà all’interno della società in cui viviamo».



Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.



Cinema PostModernissimo, via del carmine , 4, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA