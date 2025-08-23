 West Nile, Rocca "Nel Lazio è stato raggiunto il picco" - Tuttoggi.info
ItalPress

West Nile, Rocca “Nel Lazio è stato raggiunto il picco”

Sab, 23/08/2025 - 21:03

RIMINI (ITALPRESS) – Nella Regione Lazio “credo sia ormai stato raggiunto il picco” e “i numeri dovrebbero iniziare a calare nei prossimi giorni e settimane”. Lo dichiara a margine dei lavori del Meeting di Rimini, il presidente della Regione, Francesco Rocca. Incontrando i giornalisti spiega che “da subito si è costituita una task force a livello regionale” ed “è venuto anche il Ministero a verificare la modalità di lavoro che sicuramente è – per quello che mi riguarda – un modello”.

xi5/fsc/mca2

