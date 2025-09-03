 West Nile, 75enne ricoverato a Brescia in condizioni critiche - Tuttoggi.info
West Nile, 75enne ricoverato a Brescia in condizioni critiche

West Nile, 75enne ricoverato a Brescia in condizioni critiche

Mer, 03/09/2025 - 16:03

(Adnkronos) – Nuovi casi di West Nile in Italia. “Nella serata di ieri agli Spedali Civili di Brescia è stato riscontrato un caso di virus West Nile su un paziente di 75 anni non residente in provincia di Brescia, già affetto da altre patologie, che presentava sintomi di carattere neurologico. Il paziente è stato immediatamente sottoposto a terapia antivirale ed è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione del presidio ospedaliero, in condizioni critiche”. Lo comunica la stessa Asst in una nota. 

La West Nile Disease (Wnd), o febbre del Nilo occidentale – ricorda l’azienda socio-sanitaria territoriale bresciana – è presente in Lombardia da diversi anni, dove ormai è da considerarsi endemica. 

Nuovo caso di Febbre del Nilo anche a Oristano dove un uomo di 71 anni di Oristano è risultato positivo al virus Si tratta, fa sapere l’Asl provinciale, del quindicesimo caso umano di Febbre del Nilo diagnosticato nel corso del 2025 nella provincia di Oristano. Il 71enne si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino con alcuni sintomi, ma poi è stato dimesso ed è ritornato nella sua abitazione. Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione dell’uomo per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua casa. 

Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni, sette ultrasessantenni, un ultraquarantenne, due ultraottantenni e un ultranovantenne. Di questi quattordici contagiati, undici sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre tre sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni. 

