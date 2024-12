West Ham, paura per Antonio: incidente stradale per l'attaccante - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Paura per Michail Antonio. L'attaccante del West Ham è stato infatti coinvolto, nelle scorse ore, in un terribile incidente stradale.A confermarlo è arrivato il comunicato del club inglese: "Il West Ham conferma che l'attaccante Michail Antonio è stato coinvolto in un incidente stradale".

"I pensieri e le preghiere di tutti i membri del club sono rivolti a Michail, la sua famiglia e i suoi amici. Il club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito", hanno concluso gli Hammers, che saranno impegnati lunedì, 9 dicembre, contro il Wolverhampton nella 15esima giornata di Premier League.