West Ham, esonerato Lopetegui: Potter in pole, poi Allegri e De Rossi - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Julen Lopetegui non è più l'allenatore del West Ham. Il club inglese ha comunicato l'esonero del tecnico spagnolo e ora è a caccia del sostituto con Graham Potter in pole, ma le candidature di Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi che restano forti. "Il West Ham United può confermare che l'allenatore Julen Lopetegui ha lasciato oggi il club", hano scritto gli Hammers sui propri canali ufficiali, "la prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni della società, che ha pertanto adottato misure in linea con i propri obiettivi. È in corso la procedura di nomina del sostituto".

Fatale per Lopetegui la disastrosa classifica di Premier League, che vede il West Ham al 14esimo posto con soli 23 punti conquistati e a 10 lunghezze dalla zona Europa. In pole per sostituire lo spagnolo c'è, come detto, Graham Potter. L'ex allenatore di Brighton e Chelsea è il candidato forte alla panchina degli Hammers e potrebbe tornare ad allenare in Premier due anni dopo l'esonero rimediato con i Blues. Dietro di lui però resistono anche candidature italiane.

Nelle scorse settimane infatti la dirigenza inglese aveva contattato Massimiliano Allegri, libero dopo l'addio alla Juventus della scorsa estate, che aveva però fatto sapere di non essere interessato a subentrare a stagione in corso, ma di essere aperto a discuterne in vista del prossimo anno. Altro nome sul taccuino del West Ham è quello di Daniele De Rossi. L'ex tecnico della Roma è affascinato dal campionato inglese, tanto che negli scorsi mesi ha deciso di cambiare agente e affidarsi a Fali Ramadani, da sempre molto vicino ai club di Premier League.